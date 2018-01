Corte a imagem no tamanho certo A fotografia do Orkut do seu amigo, um desenho engraçado que você encontrou na internet, uma cena do seu filme favorito. Praticamente qualquer imagem gravada no seu computador pode virar o fundo de tela do seu celular. Mas aí surge um problema. Se você já reparou, cada celular tem uma tela de um tamanho diferente. Existem modelos com telas horizontais, outros verticais. E, ainda assim, dependendo do modelo, as telas têm larguras e comprimentos variados. Como fazer a fotografia ou o desenho se encaixar exatamente nesse espaço? "Procuro sempre aquelas no tamanho certo do meu celular porque as imagens às vezes não têm qualidade boa.", diz o estudante Carlos Martins, de 23 anos, que gosta de colocar papéis de paredes de paisagens, carros e logotipos no telefone. Antes de transferir uma imagem para o seu celular (veja acima), você vai precisar cortá-la no tamanho da tela do telefone. Primeiro procure no manual de instruções as especificações técnicas do celular. Lá estará o tamanho da tela. O número que você verá é a largura e a altura dela, medida em pixels, aqueles pontinhos que formam a imagem. Guarde este número. Se a última coisa que você se lembra é onde está o manual de instruções, procure as especificações do celular no site do fabricante. É só indicar o modelo do telefone que fica embaixo da bateria. Agora você vai precisar de um editor de imagens para fazer o corte. O programa mais completo, e gratuito, é o Gimp. Faça o download dele em www.gimp.org. Depois de instalar, abra no programa a imagem que vai virar papel de parede. Na tela principal do Gimp, selecione o botão "ferramenta de corte" que tem o desenho de um estilete. As configurações de corte vão aparecer abaixo. Selecione a opção "fixo" e na caixa ao lado, clique em "proporção". Onde está escrito "Current", escreva o tamanho da tela do seu celular. Supondo que ela tenha 176 pixels de largura e 220 pixels de altura, é só digitar 176:220. Agora selecione a parte da imagem que será transformada em fundo de tela e dê dois cliques com o mouse. Vá em Arquivo, Salvar Como. Grave a imagem no PC e transfira-a para o celular. F.S.