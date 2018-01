Corte belga condena provedor por permitir troca de arquivos Grupos defensores de direitos autorais comemoraram uma decisão da Justiça da Bélgica que torna um provedor de internet responsável por troca ilegal de arquivos promovida por usuários de sua rede. O caso é o primeiro na Europa que pode ajudar a indústria fonográfica. O grupo belga de defesa de direitos autorais Sabam, que abriu o processo, informou na sexta-feira que vai considerar levar outros provedores à Justiça. O grupo obteve vitória no caso que se arrastava há três anos contra o provedor belga de internet Scarlet. "Queremos por um fim à troca de arquivos de música protegidos", disse o porta-voz do Sabam, Thierry Dachelet. A Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês), que representa centenas de gravadoras no mundo, informou que o caso por definir precedente na luta internacional de combate à violação de direitos autorais. "O tribunal confirmou que os provedores têm tanto responsabilidade legal quanto os recursos técnicos necessários para o combate à pirataria", disse o presidente da IFPI, John Kennedy, em comunicado. "Essa é uma decisão que esperamos ser capaz de definir um modelo de política governamental e para tribunais em outros países na Europa e ao redor do mundo", acrescentou. Até agora, os poucos casos que tiveram sucesso na Europa tinham como foco internautas individuais acusados de compartilharem música e outros arquivos protegidos pela internet. O provedor Scarlet informou que vai apelar da decisão.