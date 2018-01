Corte chinesa ordena que Yahoo cancele links de música Um tribunal de Pequim ordenou o Yahoo China a apagar links para sites que oferecem download de música e a pagar 200 mil yuans (US$ 27.200) por facilitar a distribuição de músicas não licenciadas por outros sites, informou a agência de notícias oficial do país, Xinhua. Na decisão, o tribunal de Pequim informou que o Yahoo não é responsável por infração de direitos autorais porque todas as músicas protegidas por direitos autorais e baixadas ilegalmente por internautas estão armazenadas em servidores de outros grupos. O Yahoo China informou em comunicado que vai recorrer da decisão. No início de janeiro, gigantes da música, incluindo o Warner Music Group, processaram o Yahoo China por violação de direitos autorais envolvendo mais de 200 músicas. Os estúdios pediram indenização de cerca de US$ 710 mil. O site de música do Yahoo China fornece aos usuários um serviço de busca que permite o acesso a links de canções que podem ser baixadas ao computador. O tribunal afirma que o Yahoo China ajudou outros sites, permitindo que os usuários do mecanismo de busca encontrem páginas onde podem ser feitos downloads ilegais de canções.