Corte da UE questiona obrigação da Microsoft de dar informações Os juízes do Tribunal de Primeira Instância da União Européia (UE) questionaram hoje a decisão da Comissão Européia de obrigar a empresa americana Microsoft a ceder a informações necessárias a seus concorrentes, para que os programas rivais rodem no Windows. O juiz John Cooke, relator do caso, perguntou várias vezes aos advogados do Executivo europeu as razões para forçar a companhia de informática a oferecer uma informação secreta, fruto de anos de pesquisa - portanto, muito valiosa - para ajudar seus concorrentes a se manter no mercado. "Fica difícil de entender a atitude da Comissão Européia", disse o juiz, que também questionou os obstáculos que, segundo Bruxelas, as empresas concorrentes encontram para entrar no mercado de programas para servidores de rede - utilizados para tarefas de autenticação, arquivos e impressão -, devido às dificuldades para trabalhar no Windows. Tanto os representantes da Comissão Européia como os da Microsoft enfrentaram hoje uma longa série de perguntas sobre esta questão, formuladas principalmente por Cooke, mas também por alguns dos treze magistrados que formam o tribunal, em uma sessão que durou mais de nove horas. Segredo industrial A audiência, que começou na segunda-feira passada e provavelmente terminará na sexta-feira, julga o recurso apresentado pela Microsoft contra a decisão adotada pela Comissão Européia em 2004, de impor uma multa de 497,2 milhões de euros à companhia americana por abuso de posição dominante. A investigação de Bruxelas começou por causa da denúncia apresentada em 1998 pelo fabricante de software Sun Microsystems, depois que a Microsoft deixou de fornecer informações para facilitar a interconexão de seus programas. Os advogados do Executivo da UE informaram que a Microsoft só deve oferecer as especificações técnicas do Windows que permitam que os concorrentes desenvolvam programas que possam utilizar esse sistema operacional. Segundo a acusação, não é necessário que a Microsoft divulgue o código-fonte do programa nem qualquer outra informação confidencial. Os advogados lembraram que esta é uma prática habitual na indústria da informática, e que a Microsoft também trabalhou dessa forma até o final dos anos 90, quando mudou de estratégia e surgiu a denúncia. O advogado de defesa da CE, Anthony Whelan, admitiu que a informação exigida é valiosa para aqueles que não a têm, pois sem ela não podem competir com a Microsoft em igualdade de condições. No entanto, Whelan argumentou que a informação é mais valiosa para a Microsoft, porque ajuda a manter seu domínio no mercado de programas para servidores e proteger seu monopólio de sistemas operacionais.