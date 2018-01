Corte nos preços do PlayStation 3 é questão de tempo

O CEO da Sony, Howard Stringer deu a entender, em uma entrevista para o jornal Financial Times, que a empresa prepara um corte nos preços do Playstation 3. O executivo não precisou quando isso acontecerá e nem de quanto será o tal desconto, mas analistas já especulam que essa redução significará uma sangria ainda maior do que já é feita nas finanças da companhia, que, na prática, subsidia cada PlayStation 3 que é comprado nas lojas. Stringer, claro, se defende, dizendo que com o corte nos custos de produção, a empresa poderia baixar o preço final do PS3 em US$ 100 até o final do ano, buscando alcançar a meta de vender 11 milhões de unidades do novo console ainda em 2007.