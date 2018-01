Corte proposto na taxa VUM deve apertar margens de teles

Na quinta-feira, o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o regulamento que estabelece novas regras de reajuste para a tarifa de chamada fixo-móvel (VC). A VUM é um componente da VC.

"No exterior, a VUM representa no máximo 50 por cento da VC... hoje (no Brasil) é 80 por cento, e está caindo (para até 70%)", disse a jornalistas o diretor de regulamentação da Oi, Paulo Mattos, durante evento do setor na Federação das Indústrias do Estados de São Paulo (Fiesp).

Segundo ele, a "trava" de 70 por cento estipulada pela Anatel prejudica a margem das concessionárias de telefonia fixa. "Cai o VC (tarifa paga pelo consumidor) e não cai a VU (tarifa paga pelas operadoras fixas), isso mata minha margem".

Mattos afirmou ainda que as concessionárias fixas estão "há 10 anos carregando as móveis". A VUM foi criada na época da privatização do setor para estimular a expansão da telefonia celular no país.

"As empresas (do setor) deveriam estar reduzindo preços ao consumidor e competindo para aumentar a receita natural vinda do mercado e do consumo, e não vinda de um mecanismo artificial de subsídio," afirmou o executivo. "Hoje o mercado de móvel está absolutamente maduro."

(Por Sérgio Spagnuolo)