Corte sul-coreana condena capitão de barca que naufragou a 36 anos de prisão

A corte condenou o engenheiro-chefe da embarcação por homicídio, por não ter ajudado dois outros tripulantes feridos, o que fez dele o único a ser considerado culpado entre os quatro que enfrentavam esse tipo de acusação, sendo sentenciado a 30 anos de prisão.

Os outros 13 tripulantes sobreviventes da barca Sewol foram considerados culpados de várias acusações, incluindo negligência, e receberam penas que variaram entre cinco e 20 anos de prisão.

Gritos e choros de indignação foram ouvidos no tribunal lotado da cidade de Gwangju, no sul do país, à medida que o veredicto e as sentenças eram proferidas.

"Juiz, isso não está certo", gritou uma mulher enquanto alguns outros familiares de vítimas choravam.

"Era tão pouco assim que as vidas de nossas crianças valiam?", disse outra pessoa. "A sentença de morte seria pouco para a tripulação."

Imagens de vídeo mostraram a tripulação abandonando a embarcação após ter instruído os passageiros, em sua maioria adolescentes, a permanecerem em suas cabines, o que causou revolta e um clamor por punições severas.

As famílias das vítimas emitiram um comunicado após o veredicto, no qual se dizem devastadas pela decisão do tribunal e que a Justiça falhou.

"Nossa esperança foi destruída miseravelmente", disse Park Jong-dae, pai de uma das crianças mortas, em um comunicado lido em frente ao tribunal, em que pede aos promotores que apelem das decisões e busquem uma punição que corresponda aos crimes da tripulação.

Um promotor envolvido no caso disse que sua equipe iria apelar da decisão em relação a todos os 15 membros da tripulação, chamando a decisão de "decepcionante", particularmente a absolvição de três dos mais graduados, incluindo a do capitão das acusação de homicídio.