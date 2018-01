Cosmopolita, mas com sotaque lusitano

O Pote do Rei quer encurtar a distância que separa São Paulo de Portugal, Espanha, França e Itália. Se depender do novo restaurante, que abre as portas dia 18, o mediterrâneo estará logo ali, no número 224 da R. Joaquim Antunes – endereço que já abrigou o espanhol Toro. Empreendimento do chef William Ribeiro, consultor e ex-cozinheiro do La Vecchia Cucina, de Sérgio Arno, e da fotógrafa Mônica Freitas, a casa tem logo na entrada um bar com capacidade para 20 pessoas, comandado pelo chef Alessandro Garcia, e criações como o hot queen, drinque que leva vodca, limão siciliano, amora e pimenta vermelha. O salão tem capacidade para42 lugares. MEDITERRÂNEO - No cardápio do Pote: magret defumado, ovos moles e bacalhau Nos fundos, uma área com teto retrátil, uma bela árvore fícus e espaço para 36 lugares vai acomodar um bar de ostras, que funcionará de quinta a domingo, com ostras de Santa Catarina. Paladar mostra o restaurante em primeira mão. O Pote do Rei não será um restaurante português. O menu globalizado vai oferecer do tempurá de abobrinhas, às samosas, mas há pratos de inegável sotaque português – notável no bacalhau à moura e nos pasteizinhos de bacalhau com pimenta piri-piri. O chef William, apesar da formação "italiana", fez um estágio de três meses no restaurante lisboeta Bica do Sapato. De Portugal, vem também o queijo serra da estrela, que poderá ser pedido com o couvert, ou como sobremesa, e os ovos moles com sorvete de marzipã. A carta de vinhos foi elaborada por Mônica Freitas, que embora não tenha experiência como restauratrice diz que tem "experiência de comer bem em restaurantes ao longo de três décadas". A casa aposta nos vinhos em taça: a princípio terá dez tipos em sua carta. A ideia dos proprietários é abrir espaço também para a degustação de azeites, que podem ser pedidos como entrada. Há rótulos espanhóis, portugueses, gregos e italianos. Pote do Rei – R. Joaquim Antunes, 224, Jardim Paulistano, 3068-9888