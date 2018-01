Costa afirma que não há definição de centros de pesquisa O ministro das Comunicações, Hélio Costa, afirmou que ainda não está definido se o Rio Grande do Sul sediará um dos três centros de pesquisas que o País terá para o desenvolvimento de tecnologias para a implantação da TV Digital. Costa disse, entretanto, que existe "uma sinalização" de que o estado deverá abrigar um desses pólos. Poucas horas antes de Costa fazer essas afirmações, o governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, (do PMDB, como Costa), saiu de uma reunião com o ministro afirmando que Costa havia lhe confirmado que o Rio Grande do Sul abrigaria um dos centros. "Há uma sinalização, a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) foi visitar o Ceitec (Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada do Rio Grande do Sul) e ficou muito impressionada com o trabalho que eles estão fazendo", disse. Costa não informou onde serão instalados os outros dois centros, mas admitiu que vai defender que um deles seja implementado em seu Estado, Minas Gerais.