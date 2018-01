Costa apresenta memorando de TV digital a Lula O ministro das Comunicações, Hélio Costa, deve apresentar ao presidente Lula, hoje um relatório sobre a viagem ao Japão e o memorando assinado com os japoneses em torno da implementação do Sistema Brasileiro de TV Digital. Segundo Costa, estarão presentes ao encontro os ministros das Relações Exteriores, Celso Amorim, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. Ambos participaram da viagem e das negociações com os empresários e representantes do governo japonês. "Vencemos uma etapa e agora a decisão depende do presidente Lula", disse Costa, no Congresso, após uma reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros, onde o processo de implementação da TV Digital também foi debatido. De acordo com o ministro das Comunicações, existe disposição muito grande dos japoneses de participar dessa nova fase da tecnologia no Brasil. "O que nós queríamos, obtivemos, que foi o comprometimento do governo japonês com as iniciativas das empresas japonesas", destacou Hélio Costa. O memorando assinado no dia 13 de abril diz que, "no caso de o governo brasileiro decidir implementar o SBTVD baseado no padrão ISDB-T, o Brasil e o Japão cooperarão para criar um sistema nipo-brasileiro de televisão digital". O governo japonês se comprometeu a promover a transferência de tecnologia relacionada ao padrão ISDB-T. Em um centro de desenvolvimento a ser formado no Brasil, os japoneses receberiam engenheiros brasileiros para treinamento com a colaboração de emissões japonesas e fabricantes no Japão. O Brasil ainda não anunciou qual será o sistema digital adotado pelo Brasil para substituir a TV analógica, presente hoje em todo o país. Segundo informações do Ministério das Comunicações, o processo de transição entre os dois formatos levaria pelo menos dez anos.