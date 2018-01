Costa ataca europeus e diz que oferta por TV digital é "blefe" O ministro das Comunicações, Hélio Costa, renovou sua bateria de ataques aos defensores do padrão europeu de TV Digital, ontem, durante debate na Câmara dos Deputados. Ele criticou a proposta da União Européia de aumentar a importação de etanol do Brasil, caso o governo brasileiro opte pelo padrão de TV digital da Europa. "Quem quiser colocar TV Digital aqui não adianta dizer que vai comprar banana e álcool", disse o ministro, na abertura do seminário TV Digital: Futuro e Cidadania. O ministro disse que é necessário que os detentores dos padrões de TV digital se comprometam com a absorção de tecnologias já desenvolvidas no País. O ministro lembrou que os japoneses já fizeram esse compromisso, quando assinaram com o governo brasileiro um memorando de entendimentos, no mês passado, em Tóquio. Hélio Costa participou do seminário recorrendo ao seu currículo na área de rádio e televisão para validar suas opiniões em apoio à escolha do padrão japonês. "Sou profissional do setor e estou ministro", afirmou em resposta às críticas de que defende as emissoras de TV, e conseqüentemente, o padrão japonês, preferido pelos radiodifusores. "Não vou passar pelo Ministério das Comunicações sendo responsável pela destruição da TV brasileira. Isso o ministro não vai fazer. Não vou entregar a radiodifusão nas mãos de empresas internacionais", disse. A implantação do padrão europeu é apoiada pelas operadoras de telefonia que atuam no País e que são, em sua maioria, empresas multinacionais. No modelo europeu, várias funções da TV digital dependeriam das redes das telefônicas, como a interatividade, que permite que o telespectador se comunique com a emissora, por exemplo. Costa disse que seria necessário criar uma nova lei para permitir que empresas estrangeiras atuem na radiodifusão. "Se nós tivermos que entregar todo o sistema para as companhias telefônicas, evidentemente que teremos que fazer uma outra lei". Desde o início das discussões, o ministro vem batendo de frente com os representantes do padrão europeu. Ele qualificou como "blefe" as ofertas da União Européia apresentadas como contrapartidas para a adoção do padrão europeu e desestimulou a ida de ministros brasileiros à Europa. Por outro lado, se empenhou pessoalmente para que uma delegação brasileira fosse, em abril, ao Japão. Ausências Costa foi o único ministro a comparecer ontem ao seminário da Câmara, embora os ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff, das Relações Exteriores, Celso Amorim, e da Cultura, Gilberto Gil, também estivessem convidados. A ausência dos outros ministros surpreendeu os parlamentares, que a consideraram como um boicote do governo, que tem concentrado no Palácio do Planalto as discussões sobre a escolha do padrão de TV digital.