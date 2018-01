Costa defende licitação conjunta de celulares 2G e 3G O ministro das Comunicações, Hélio Costa, defendeu nesta quinta-feira, 8, no 1º Fórum Acel, a licitação em conjunto de todas as licenças de segunda e terceira gerações da telefonia celular. "O Ministério das Comunicações está empenhado para que a licitação da terceira geração (3G) seja feita o mais breve possível", disse o ministro, tranqüilizando os empresários do setor presentes ao seminário, que temiam a possibilidade de o governo brasileiro desistir de fazer a licitação da 3G. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está preparando licitações distintas para vender as licenças que ainda sobram da segunda geração, separadamente das licenças de 3G. Hélio Costa disse que na quarta, numa conversa com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, falou da necessidade de se licitar as freqüências da 3G de uma vez só, "porque assim não causará desequilíbrio no setor". Costa comentou que o Ministério das Comunicações quer um modelo mais eficiente para a licitação e que muitos países que implantaram a 3G reduziram o valor das outorgas para privilegiar metas mais abrangentes de cobertura e gerar acesso mais rápido à tecnologia. A Anatel discute também um modelo de licitação em que o valor pago pela licença seja revertido, posteriormente, para a própria empresa, caso ela cumpra as metas de levar a telefonia para regiões que ainda não são atendidas pelo serviço móvel. "Vamos discutir a possibilidade de levar a telefonia celular a todos os municípios do Brasil", disse. Ele admitiu a possibilidade de reduzir taxas cobradas das empresas para o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) como forma de compensar o investimento que terá que ser feito pelas operadoras.