Costa diz que falará com Lula sobre indicações para a Anatel O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse nesta quarta-feira, 29, que terá uma audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima semana, para retomar a discussão sobre indicações para duas vagas no conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Um dos cargos de conselheiro está vago há um ano com o fim do mandato do então presidente da Anatel, Elifas Gurgel do Amaral. A outra vaga surgiu no início do mês com a saída do conselheiro Luiz Alberto da Silva. O ministro não mencionou os nomes que estão sendo estudados. Segundo fontes do governo, a indicação do nome do advogado Alexandre Jobim, que era um dos mais cotados para o cargo, vem enfrentando problemas para ser oficializada. Um dos impedimentos seria o fato de ele ser membro Associação Internacional de Radiodifusão (AIR). A ligação com entidade de classe foi um dos impedimentos para que o superintendente-executivo da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), César Rômulo Silveira Neto, tivesse seu nome indicado para a Anatel, em junho. Além de ser membro da AIR, Jobim vinha atuando como consultor jurídico da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). Alexandre Jobim chegou a ser recebido, na segunda, 27, por Hélio Costa e teria, segundo informação dada pelo ministro na semana passada, apoio da cúpula do PMDB. Além da falta de consenso em torno das indicações, o governo enfrenta outro problema. É que indicações para outras agências reguladoras já estão na fila aguardando deliberação da Comissão de Infra-Estrutura do Senado. Assim, os que forem indicados para a Anatel terão de esperar até que a comissão limpe a pauta.