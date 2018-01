Costa diz que ministros brasileiros vão ao Japão e Coréia em abril O ministro das Comunicações, Hélio Costa, informou há pouco que no dia 9 ou 10 de abril, uma delegação de ministros brasileiros irá ao Japão e a Coréia para negociar a implantação, no Brasil, de fábricas de semicondutores e de televisores com tela de cristal líquido (LCD). Integrarão a delegação os ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff, das Relações Exteriores, Celso Amorim, da Ciência e Tecnologia, Sérgio Resende, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e das Comunicações. Hélio Costa disse que o novo ministro da Fazenda, Guido Mantega, será convidado, mas se não puder ir, será representado por alguém do Ministério. Para ele, que participa neste momento da cerimônia de posse de Guido Mantega, a definição sobre o padrão de TV Digital não precisa esperar a viagem ao Japão. Ele não quis, no entanto, prever uma data para o anúncio. Ele disse apenas que a decisão cabe ao presidente da República. Costa participou hoje de reunião com a ministra Dilma Rousseff e representantes de nove ministérios que integram o Comitê de Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de TV Digital. Costa ainda afirmou que na próxima quinta-feira haverá uma nova reunião, quando será concluído e assinado um relatório dos nove ministérios envolvidos e que deverão recomendar ao presidente Lula o padrão de TV digital a ser adotado no país. O Brasil estuda as tecnologias européia, japonesa e americana.