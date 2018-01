Costa diz que TV Digital pode começar em dezembro O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse há pouco que ainda há condições de iniciar neste ano, em dezembro, a operação comercial da TV digital. Mas ele concorda que não dá para cumprir a previsão inicial do governo, que pretendia inaugurar a transmissão digital comercialmente no dia 7 de setembro. "A nossa previsão, em janeiro, era para setembro. Como estamos em abril, então nós empurramos esse cronograma para, no mínimo, novembro, ou começo de dezembro", afirmou Costa, após participar de solenidade em que lançou o projeto de telefonia fixa com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), para atender portadores de deficiência. O atraso na entrada da operação comercial da TV digital é conseqüência da demora do governo em decidir qual padrão tecnológico deve ser adotado no Brasil: o japonês, o europeu ou o americano. Na próxima segunda-feira completam-se dois meses desde a primeira previsão de anúncio do padrão, marcada inicialmente para 10 de fevereiro. "Você não pode dizer para o presidente o que ele vai fazer. Tem que esperar. O presidente sabe direitinho a hora que ele vai anunciar", disse Costa. Ontem, o diretor de engenharia da Rede Globo, Fernando Bittencourt, dissera que as emissoras precisam de um prazo de um ano a um ano e meio para iniciar a operação comercial a partir da definição do padrão tecnológico. "No começo do ano, falávamos que precisávamos de tempo hábil para a implantação do sistema. Na medida em que o tempo está passando, vai dificultando o cronograma. Mas eu acho que ainda há tempo de se colocar comercialmente esse ano", reiterou Costa. Ele disse que é necessário comprar os equipamentos transmissores, colocá-los para funcionar e preparar tecnicamente as emissoras. Na opinião de Costa, os televisores digitais ou os conversores de sinais digitais em analógicos não são empecilho para a implantação do novo sistema. Hoje, às 19 horas, Costa participará de reunião do Comitê de Desenvolvimento da TV Digital no Brasil na qual será apresentado um estudo de mercado, elaborado em 2003 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sobre a instalação, no Brasil, de uma fábrica de semicondutores. Hélio Costa disse que aguarda ainda para hoje a autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que uma comissão de ministros possa ir, na próxima semana, ao Japão e à Coréia para negociar a implantação de uma fábrica de semicondutores no País. Há, entretanto, a sugestão de que a comitiva passe também pela Europa, já que empresas européias como a Philips e a ST Microelectronics também mostraram interesse em se instalar no Brasil para produzir semicondutores. "Na medida em que ele (presidente) autoriza nossa viagem, vamos sentar e definir o roteiro", afirmou Costa. O ministro, que defende publicamente a adoção do padrão japonês, disse que "qualquer empresa que queira discutir com o Brasil transferência de tecnologia de semicondutores terá sempre o apoio do governo".