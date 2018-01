Costa duvida de leilão de banda larga no dia 18 O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse que "muito dificilmente" o leilão de freqüências para a exploração de serviços de banda larga sem fio para acesso à internet (WiMAX) será no dia previsto pelo edital, 18 de setembro. Segundo o ministro, estão em curso negociações com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que seja adiada a licitação. Costa voltou a considerar a possibilidade de intervir no processo e editar uma portaria para reverter a decisão da Agência, caso a Anatel mantenha o leilão. Antes da edição da portaria, porém, existem duas opções para o impasse, na opinião do ministro. A primeira seria o próprio Conselho Diretor da Anatel decidir adiar a licitação. "Continuamos as negociações. Temos até segunda-feira da próxima semana", disse Costa, referindo-se à data marcada para a entrega das propostas pelas empresas interessadas. A segunda opção seria a agência concordar com os pedidos das concessionárias de telefonia fixa, que querem participar do leilão também nas áreas onde já prestam serviço telefônico, o que está proibido no edital. Estão na pauta da reunião de quarta-feira do conselho diretor quatro pedidos de impugnação e três pedidos de reconsideração do edital que, se aceitos, podem adiar o leilão. Os pedidos foram feitos pela Telemar, Brasil Telecom, CTBC, Sercomtel e pela Associação Brasileira das Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix). Disputa Esta licitação está no centro de uma queda-de-braço entre Costa e a Anatel. Há duas semanas o ministro pediu à Agência que suspendesse o leilão, o que foi rejeitado pelo conselho diretor. Diante da recusa, o ministro ameaçou intervir na Anatel, por meio de portaria. Hoje Hélio Costa voltou a considerar essa possibilidade. "A portaria não está descartada, mas nós vamos tentar resolver o problema amistosamente." Ele quer modificar as regras para permitir maior participação das empresas e para garantir freqüências para projetos de inclusão digital do governo. Costa informou também que pretende indicar uma mulher para a vaga existente no conselho diretor da Anatel. Ele não revelou o nome, mas disse que pensa em anunciá-lo ainda nesta semana e que já conversou com integrantes do PMDB sobre a indicação. Segundo Costa, está esperando apenas a confirmação de um dos integrantes da cúpula do partido para encaminhar a indicação ao Palácio do Planalto.