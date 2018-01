Costa entrega proposta de regulamentação de TV via satélite O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse nesta quarta-feira, 29, que entregou na terça à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, uma proposta de regulamentação para a prestação de serviço de TV por assinatura via satélite (DTH). As regras, segundo Costa, virão por meio de um decreto presidencial e de uma portaria do Ministério as Comunicações. A medida era esperada desde a semana passada, quando Costa disse que estavam suspensos todos os processos de autorização desse serviço, até que uma regulamentação fosse concluída. A maior interessada é a Telefônica, que iniciou na semana passada, em parceria com a empresa DTHi, a sua atuação no mercado de TV por assinatura. Costa disse que as assessorias jurídicas dos dois ministérios vão analisar a minuta até a próxima terça, 5 de dezembro. Segundo ele, a ministra Dilma entende que o caminho deve ser o de estabelecer alguns parâmetros iniciais, não só para o DTH, mas para outros serviços que surgiram com a convergência tecnológica. "O que eu apresentei foi um esboço. É uma proposta para que a gente possa encontrar um caminho mais adequado. Eu não tenho ainda decisão definitiva, porque isso além de passar pela Casa Civil será discutido pelos advogados do Ministério das Comunicações e da Casa Civil", disse o ministro, que não deu detalhes sobre as regras sugeridas por ele. Costa, no entanto, afirmou que já existe uma declaração do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Plínio de Aguiar Júnior, de que é necessária a anuência prévia do órgão regulador para que a Telefônica opere a televisão por assinatura. Ao ser questionado se a Telefônica estaria irregular, o ministro respondeu: "Eu não quero assumir essa posição. Eu estou seguindo uma declaração do presidente da Anatel de que ela precisa de anuência prévia", disse. O ministro afirmou, no entanto, que a regulamentação não tem intenção de prejudicar ninguém. "Nós não queremos atrapalhar os negócios de ninguém. O decreto não vai prejudicar quem estiver rigorosamente dentro da lei."