Costa falará com empresas de telefonia fixa sobre WiMAX Depois de brigar com as operadoras de telecomunicações na época em que se discutia a escolha do padrão de TV digital, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, parece agora querer agradá-las. Amanhã, dia do seu aniversário, ele abre um espaço em sua agenda, pela manhã, para receber presidentes de concessionárias de telefonia fixa e discutir a flexibilização das regras da licitação de freqüências da banda larga sem fio, para que elas possam comprar licenças em sua área de concessão. A tecnologia usada nas freqüências se chama WiMAX, e permite estabelecer redes de acesso sem fio de alcance metropolitano. As operadoras reclamaram com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) do impedimento, tentaram impugnar o edital e não conseguiram. Depois disso, Costa resolveu pedir o adiamento da licitação à Anatel, para mudança de regras. "Queremos dar espaço para que eles discutam agora, para que ninguém venha reclamar depois que não foi ouvido", afirmou Costa à Agência Estado. "Se insistirem, vamos lá na Casa Civil." A Anatel decide hoje sobre o pedido de adiamento feito na semana passada pelo ministro. As concorrentes das concessionárias não querem o adiamento nem a mudança de regras, porque temem que elas usem seu poder econômico e comprem as licenças para impedir a entrada de competidores. Força A Telefônica, Telemar e Brasil Telecom têm cerca de 95% de participação no mercado de telefonia local, o que dá a elas vantagens na hora de oferecer serviços de acesso rápido à internet. A idéia da Anatel, ao limitar a atuação das concessionárias, seria estimular a competição. O ministro procurou descartar a possibilidade de as concorrentes serem esmagadas pelas concessionárias. "Não vamos deixar", afirmou Costa. Apesar de o ministro dizer que não quer receber reclamação de que as empresas não foram ouvidas, as concessionárias já tiveram oportunidade de opinar durante a consulta pública do edital, realizada pela Agência no fim do ano passado. A solicitação de Costa à Anatel foi vista por alguns especialistas como desrespeito à independência do órgão regulador, definida pela Lei Geral de Telecomunicações. "Se a Anatel, novamente, acolher a pretensão do Executivo, estará caminhando para a ruína o modelo das agências reguladoras, as quais, por força de lei, possuem independência hierárquica", afirmou Guilherme Ieno Costa, advogado especialista em telecomunicações.