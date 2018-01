Costa libera na próxima semana canais digitais para SP O ministro das Comunicações, Hélio Costa, anunciou que, na próxima semana, seu ministério vai liberar os primeiros canais digitais para as principais emissoras de televisão em São Paulo - as chamadas cabeças-de-rede, que distribuem os sinais de TV para todo o País. De acordo com cronograma já anunciado pelo ministro, as emissoras começarão a operar em junho a TV digital em São Paulo, em caráter experimental. Os canais serão repassados para as emissoras em regime de consignação, já que, durante os dez anos de transição para a implantação completa da TV digital, as empresas terão dois canais: um para transmissão de sinais analógicos e um para sinais digitais. O canal analógico será devolvido à União no fim desses dez anos. A intenção do governo é a de que as primeiras transmissões comerciais em sinal digital sejam feitas ainda neste ano, em dezembro. Durante audiência pública na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, no Senado, Costa disse estimar que a devolução dos canais analógicos ao governo poderá render uma receita de US$ 20 bilhões, com a licitação desses canais para novas empresas. A estimativa do ministro foi feita com base no mercado dos Estados Unidos, onde a devolução significou uma receita de US$ 100 bilhões para o governo.