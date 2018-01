Costa pede que Anatel suspenda licitação de banda larga sem fio O ministro das Comunicações, Hélio Costa, pediu à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a suspensão temporária do processo de licitação das faixas de freqüência de 3,5 GHz e 10,5 GHz para a banda larga sem fio. O pedido foi durante reunião, ontem, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o presidente da Anatel, Plínio de Aguiar Júnior. Caberá agora ao conselho da Agência decidir se acata ou não o pedido. Costa explicou que o edital da Anatel, como está, prevê a licitação de todos os blocos dessas freqüências. Ele afirmou que o governo pretende reservar pelo menos um deles para o seu programa de inclusão digital. "O programa de inclusão digital poderia ser sacrificado. Poderia ficar sem espaço", justificou o ministro. Outro ponto que o governo quer analisar é a possibilidade de incluir as obrigações, no edital, para que as empresas vencedoras dos blocos implantem o serviço de banda larga sem fio, também em cidades do interior. "Não é um cancelamento. Pedimos o adiamento para estudar a questão em detalhes. Isso tudo foi decidido na agencia, que não perguntou ao governo se era isso que imaginávamos para essas faixas", afirmou o ministro. Costa evitou falar sobre o tempo desejado pelo governo para a suspensão da licitação, mas disse que seria necessário pelo menos um mes, que é exatamente o prazo estimado por ele para a conclusão do projeto de inclusão digital.