Costa quer grupo de trabalho para regulamentação de TV digital O ministro das Comunicações, Hélio Costa, informou que vai discutir com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, a criação de um grupo de trabalho que será responsável pela elaboração das portarias de regulamentação do decreto de implantação da TV digital no Brasil. Da reunião com Dilma Rousseff participa também o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Hélio Costa disse que sua sugestão é de que o grupo de trabalho seja formado por representantes dos ministérios das Comunicações, da Casa Civil, da Ciência e Tecnologia, das Relações Exteriores e do Desenvolvimento Indústria e Comércio. Pelo Ministério das Comunicações, participarão das discussões o secretário de Telecomunicações, Roberto Pinto Martins, e o consultor jurídico, Marcelo Bechara. Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, participa o secretário de Política de Informática, Augusto Gadelha. Costa disse que a reunião será apenas para definir o início dos trabalhos e que não serão discutidos detalhes mais técnicos.