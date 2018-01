Costa quer reserva de sinal para inclusão digital via WiMAX O ministro das Comunicações, Hélio Costa, defendeu que na nova licitação de licenças de banda larga sem fio (WiMAX) algumas das freqüências que serão leiloadas sejam reservadas para programas do governo de inclusão digital. "O que estamos propondo é que na faixa de 3,5 gigahertz possamos ter um espaço reservado para políticas públicas. E se não estiver reservada essa faixa para políticas públicas, nós continuamos insistindo que ela tem que ser criada. Se não tiver criada, nós vamos buscar meios de criá-la", afirmou o ministro, após participar de cerimônia de assinatura de acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente para levar internet a aldeias indígenas. O ministro, em julho do ano passado, chegou a pedir à Anatel que suspendesse a licitação, mas o pedido foi negado pelo conselho diretor da agência. Costa acredita que agora, com a decisão de fazer uma nova licitação, é o momento de se incluir essa reserva para os programas sociais.