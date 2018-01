Costa recorrerá se decisão sobre TV digital favorecer MP O ministro das Comunicações, Hélio Costa, vai recorrer à Justiça caso a decisão sobre suspender decreto de TV digital seja favorável ao Ministério Público. O MP pediu ontem, em ação civil pública, a suspensão de seis artigos do decreto de implantação da TV Digital no Brasil. "Vamos recorrer, já estamos com a defesa preparada", afirmou em entrevista coletiva. Segundo o ministro, todas as decisões a respeito da escolha do padrão digital e as regras para a implantação da nova tecnologia no País foram tomadas no decreto 4901, editado pelo governo em 2003, que instituiu o Sistema Brasileiro de TV Digital. "Esse assunto foi debatido durante meses. Fizemos questão de ouvir a sociedade civil em todos os níveis", afirmou. Costa destacou que o decreto que está sendo questionado pelo Ministério Público é resultado de dois anos de discussão, envolvendo 1.200 pesquisadores e 90 instituições de pesquisa. "Só no meu gabinete, fizemos 83 reuniões. Estamos absolutamente tranqüilos e muito seguros das decisões", afirmou. Negociações com WiMAX Costa também precisou enfrentar a artilharia em torno das licitações de faixas de freqüência para banda larga sem fio. Costa disse que continua trabalhando com a possibilidade de editar uma portaria para adiar a licitação de licenças para WiMAX. Existe, porém, segundo ele, conversas em curso na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que a própria agência reavalie sua decisão de manter a licitação para setembro. Pelo edital, a apresentação das propostas está marcada para o dia 4 de setembro e o leilão, para o dia 18. Caso a Anatel não volte atrás em sua decisão antes do dia 4, o Ministério vai editar a portaria anulando o edital de licitação. "A portaria está pronta. Temos absoluta certeza do que estamos fazendo. Estamos amparados na legislação", disse o ministro em entrevista coletiva. Costa está se baseando no decreto lei 200/1967, que dispõe sobre a organização da administração federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa. "Não tem a menor dúvida de que o os artigos 19, 25 e 26 dão ao ministro a competência de supervisionar (a Anatel)", afirmou.