Costa Rica tem primeira morte e gripe chega a 30 países

O governo da Costa Rica anunciou neste sábado uma morte no país em decorrência da gripe suína, a primeira registrada fora da América do Norte.

Segundo o Ministério da Saúde da Costa Rica, a vítima é um homem de 53 anos que sofria de diabetes.

De acordo com os últimos dados divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), já foram confirmados 3.440 casos da doença em 29 países.

A relação da OMS, porém, ainda não inclui a Noruega, que neste sábado anunciou seus primeiros dois casos de gripe suína, elevando assim para 30 o número de países afetados.

Também neste sábado Austrália e Japão já haviam confirmado seus primeiros casos de contaminação.

Brasil

No Brasil, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirmou na noite de sexta-feira dois novos casos da doença, elevando o número total para seis (dois em São Paulo, dois no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais e um em Santa Catarina).

Um desses pacientes cujo diagnóstico foi confirmado na sexta-feira adquiriu a doença no Brasil, depois de ter contato com um paciente infectado no México, no que seria o primeiro caso de transmissão do vírus dentro do território nacional. Os outros cinco doentes haviam contraído a gripe no México ou nos Estados Unidos.

Em nota divulgada neste sábado, o Ministério da Saúde disse que "até o momento" considera a transmissão de pessoa para pessoa no país "limitada e sem sustentabilidade".

Segundo o ministério, há no país 30 casos suspeitos da doença, cujas amostras ainda estão em exame laboratorial, e outros 25 casos em monitoramento.

México e EUA

O México, país onde a gripe suína foi primeiro diagnosticada, atualizou neste sábado os números sobre a doença. Segundo o governo mexicano, há 1.626 pessoas infectadas e 48 mortes confirmadas.

Os Estados Unidos já ultrapassaram o México e são o país com o maior número de casos confirmado: 2.254.

Foram registradas duas mortes nos Estados Unidos, sendo uma das vítimas um bebê mexicano que estava no Texas.

O Canadá registrou uma morte e tem 281 casos confirmados.