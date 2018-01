Costa sugere que telefônicas paguem bloqueador de celular O ministro das Comunicações, Hélio Costa, sugeriu nesta tarde que as companhias telefônicas se responsabilizem pela compra e instalação imediata de bloqueadores de telefones celulares nos presídios do País. "Seria um serviço público das empresas", disse o ministro, após reunião com deputados coordenadores de um seminário, na Câmara, sobre a implantação da TV digital no Brasil. "Essas empresas exploram uma concessão e ganham juntas R$ 90 bilhões por ano. Nada custaria gastarem R$ 20.000 com bloqueadores", afirmou o ministro. Pela legislação, a responsabilidade sobre bloqueadores é das próprias penitenciárias, que precisam de autorização do Departamento Penitenciário Nacional e do Ministério da Justiça. Estes aparelhos também devem seguir as regras da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e comunicarem previamente às operadores de telefonia celular para que façam o reajuste dos sinais. A norma da Anatel que permite o uso de bloqueadores de sinais determina que esses não podem interferir ou atrapalhar a comunicação da população em geral e, portanto, seus efeitos devem restritos às áreas de presídios ou casas de detenção.