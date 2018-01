Costa suspende TV por satélite da Telefónica A autorização de novas licenças de TV por assinatura via satélite (DTH) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está suspensa até que o Ministério das Comunicações defina regras para o setor. A suspensão foi anunciada nesta terça-feira, 21, pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa, que pretende criar nesta quarta um grupo de trabalho para elaborar em 60 dias uma portaria criando as novas normas. A medida atinge principalmente o pedido feito pela Telefônica para explorar diretamente o serviço de DTH e que ainda está sob análise da agência. Qualquer decisão sobre o assunto estará ´paralisada´ nos próximos dois meses, segundo o ministro. "Enquanto estivermos com o grupo trabalhando, nada pode ser feito", afirmou Costa. "Ela (Telefônica) vai ter de esperar, porque não se pode autorizar o que não tem lei nesse País." A Telefônica publicou na terça um anúncio em que diz que não depende da aprovação da Anatel para lançar o serviço de TV paga via satélite em parceria com a Astralsat. A portaria, segundo Costa, vai estabelecer parâmetros para a prestação do serviço. O ministro teme que uma empresa de TV por assinatura via satélite comece a operar como TV aberta, ao disponibilizar para a população em geral o sinal que hoje é codificado. Ele disse que a necessidade de se criar uma legislação específica ficou mais evidente nos últimos meses porque houve uma ´explosão´ nesse mercado. "Estamos vivendo um novo mundo e encontramos esse novo mundo sem a legislação específica." Anuência O conselheiro da Anatel Pedro Jaime Ziller afirmou ontem que a Telefônica precisa sim de anuência prévia do regulador para vender o serviço de TV paga via satélite. "Entre os serviços de telecomunicações, somente o SCM não exige anuência prévia", apontou Ziller, referindo-se ao Serviço de Comunicação Multimídia, autorização que permite às operadoras, entre outras coisas, oferecer serviços de comunicação de dados. O diretor de Regulamentação da Telefônica, Marcos Bafutto, argumentou que a empresa informou à Anatel sobre o acordo somente como um ato de concentração econômica, a ser avaliado posteriormente pelo Cade. No caso de empresas de telecomunicações, a Anatel é responsável por instruir o Cade. "Todas as informações foram entregues à agência", disse Bafutto. "Não há transferência de controle."