Costeleta suína ao forno com mostarda de cremona

Anna Angotti & Demian Takahashi: A compota de frutas que acompanhava a carne nos lembrou, inevitavelmente, comida natalina. Muito doce, até que combinava com a carne próxima do osso, bem porcosa. A rebeldia do forno a lenha deve ter sido a responsável pelas diferenças de textura e sabor entre cada garfada - só que essas indesejáveis: alguns pedaços suculentos, outros extremamente ressecados. Em alguns bocados, havia meteoritos de sal grosso que nem a compota doce conseguia rebater. E já que o Natal estava à mesa, uma farofinha ou um arroz com amêndoas cairiam bem melhor como acompanhamento que o ravioli de batatas. Blog Alho, Passas e Maçãs: Fogo à lenha, me desculpem o trocadilho, pode ser coisa do inferno. Ou do céu: se bem usado, transmite à carne um sabor incrível. Mas basta um pequeno deslize e lá se vai o ponto. A costeleta servida pelo Zucco infelizmente veio mais assada, mais rija e menos saborosa do que poderia ser. Fosse resgatada das chamas um pouquinho antes e ficaria ótima. Prova disso é que a parte rente ao osso, menos passada, estava tenra e saborosa. Mas 90% estavam fora do ponto. Problema semelhante aconteceu no pequeno raviolini que acompanhava a costeleta - e nesse caso não se pode culpar o fogo: massa mole demais, bem além do correto. Os dois molhos valiam a pena: o raviolini vinha num ótimo manteiga & sálvia e o porco tinha a cobertura de calda adocicada de frutas e mostarda de Cremona. Mas não salvaram o prato, consumido pelo calor excessivo. Braulio Pasmanik: A costeleta passou do ponto de cozimento e a mostarda de Cremona, quando adicionada na preparação do prato, acaba deixando o molho excessivamente doce. Jacques Trefois: Costeleta que não era costeleta e sim bisteca suína. Vem acompanhado de uns bons raviólis de batatas e um molho com mostarda de cremona. A carne estava boa, macia na parte junto ao osso. O resto estava um pouco seco, duro, passado demais. Janaina Fidalgo: Estava superressecada, dura até. E faltava sabor. Nem a mostarda de cremosa salvou... Massa com emendas mal-cozidas e recheio nada marcante. Luiz Américo Camargo: O grande mérito deste prato é apresentar um costeleta saborosa e bem úmida por dentro; um prato, digamos, quase leve. Ainda me diverti com o ravióli de batata que a acompanha, com massa bastante delicada, aspecto valorizado pela manteiga de sálvia. Luiz Horta: Hein? Sem graça. Correto somente. Neide Rigo: A carne, lamentavelmente, estava super dura, com indesejáveis e grosseiros grãos de sal grosso interpretados como pedras pelos dentes. O molho era saboroso, mas estava muito salgado. A mostarda de Cremona era representada apenas pelos pedaços mais pálidos das frutas. Mas os raviólis que acompanhavam a carne estavam gostosos. Patrícia Ferraz: Lamentável, a bisteca estava ressecada, dura e completamente sem gosto. Nem a mostarda de Cremona, que aliás estava ácida demais, agradou. Uma pena. Roberto Smeraldi: O único prato que destoa nesta excelente categoria. Problemas sérios no cozimento do porco. Também mostarda de Cremona combina com cozido, não com assados. E a massa como acompanhamento da carne dá um toque de província alemã anos 60, bastante deprê. Silvio Giannini: Bisteca de porco é desafio à minha infância. Difícil encontrar alguma que pudesse se comparar às preparadas pela minha querida Enaide, baiana arretada que ainda hoje, passados 40 anos, continua a produzir iguarias memoráveis para a família. Não me canso do seu tempero, nunca. Pois estas costeletas, preparadas em forno à lenha, se assemelharam e muito aos originais impressos na minha memória. Ponto de preparo perfeito, o que significa não desitratar a carne, me fizeram construir uma certeza. Não leva o prêmio da categoria mas voltarei a visitá-la muitas vezes, principalmente graças à presença mais do que bem-vinda da mostarda de cremona. Ótima presença nesta seleção de peso-pesados.