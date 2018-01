Cotechino com lentilhas (Due Cuochi)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - As lentilhas firmes. A gelatina cheia de sabor do cotechino. Os vegetais crocantes, no ponto. O exagero de sustância equilibrado por uma saladinha fresca de rúcula, radicchio e manjericão. Combinação deliciosa do nosso restaurante italiano preferido, reconfortante como nenhuma receita com lingüiça consegue ser. Só que o maldito sal, além do ponto, colocou tudo a perder. Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - Reconheço que nunca havia provado este prato, apesar de ser um fã confesso das panelas de Paulinho Barros. Minha constante luta com a balança faz com que eu passe longe de quitutes calóricos como o cotechino. Mas já que a missão é provar todos os pratos, lá fui eu corajosamente à mesa, enfrentar um embutido que em 100 gramas, tem 74 mg. de colesterol e 450 calorias. Que boa boca! As fatias de cotechino vêm sobre um berço de saborosas lentilhas, misturadas com pedacinhos crocantes de cenoura e salsão. A grande idéia fica por conta da salada de sabores, salpicada sobre o prato, que incluem folhas de manjericão, hortelã, rúcula, radicchio e cibolette, se é que não perdi alguma coisa. E o voto vai para esta surpreendente e imperdível viagem por sabores frescos e consistentes ao mesmo tempo. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - Essa entrada não é especialmente leve. Contudo, é uma deleitosa entrada. Vejamos o cotechino: perfeito, com lentilhas deliciosas e cozidas no ponto certo, levemente crocante. As folhas verdes alegram a vista e dão uma certa forma de frescor ao prato. Gostei muito. É aconselhável comer essa entrada na refeição do meio-dia em vez de comer no jantar, pois pode ser um pouco pesada. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Linda apresentação, muito saboroso, pena que estava levemente salgado. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - Lenticchie al dente, sem passar do ponto. Quebram na boca e não antes. Uma arte tão complexa como acertar o ponto da massa. Uma espuma delicada em interessante contraste com esta a força do cotechino. Preparação e apresentação impecáveis. Espero repetir. Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - No Cotechino com lentilhas, do Due Cuochi, igualmente delicioso, só não votei por ser mais substancioso e bem poderia ser um prato principal (para quem tem apetite moderado), complementado com algum pão apenas. De qualquer forma, era extremamente saboroso. Até da espuminha, discreta e aromática, gostei. O tempero incrementado com hortelã estava muito equilibrado. Por cima, fatias de cotechino cremosas, untuosas, colagenosas, derretendo. E as minúsculas lentilhas verdes de Puy estavam cozidas corretamente, íntegras e macias. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - O ligeiro excesso de sal não chega a comprometer essa entrada clássica, de porte, que alia gordura e sabor à textura das lentilhas de Puy. Perfeita para m dia frio. Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - Um prato honesto e equilibrado. O cotechino não é artesanal e sim industrial, mas de razoável qualidade, suficientemente gelatinoso. As lentilhas são de montanha e cozinhadas no ponto certo. Um certo excesso de ervas, mas o conjunto é agradável. Rosa Moraes (Diretora do centro de gastronomia da Anhembi-Morumbi) - Muito gostoso e bem executado. Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - Apesar de sua natureza invernal, este cotechino com lentilhas, preparado como entrada em almoço de dia quente e ensolarado, superou todas as adversidades _ incluindo o excesso de gordura suína que lhe é natural. Ela própria facilitou a fusão com as lentilhas impecavelmente cozidas e temperadas. Muito saboroso mas não deixou saudade. Considero sua inclusão no páreo muito deslocada, feito um primo distante, para ser ver uma vez quando nunca no rigor dos trópicos. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - Já que estamos falando de entrada, uma observação importante: este cotechino com lentilhas têm muitas qualidades, mas é pesado, a ponto de prejudicar a fruição do prato principal. O embutido é de boa procedência, as lentilhas de puy chegam al dente, o conjunto certamente não peca por timidez de sabor... mas eu acho que se a porção for dividida fica melhor ainda.