Couromoda em SP tem até jaqueta com tocador de MP3 Produtos como um tênis infantil com rádio embutido, uma jaqueta de corrida com MP3 e bateria para carregar o aparelho movida a energia solar, botas e bolsas de lona à prova da água e sapatos dobráveis são alguns dos atrativos tecnológicos da maior feira de calçados da América Latina, a Couromoda. A 34ª edição da feira foi aberta ontem para as empresas mostrarem suas coleções de outono-inverno. A expectativa é de que o evento movimente mais de R$ 5 bilhões. As inovações, dizem os fabricantes, chamam a atenção do consumidor doméstico e valorizam o produto no mercado internacional. A Bibi, por exemplo, tradicional no setor de calçados infantis, decidiu investir este ano em um tênis com rádio FM. A caixa de som e os ajustes de volume e sintonia das rádios ficam no cabedal, enquanto as baterias estão debaixo da palmilha. O tênis deve custar em torno de R$ 140. A Mizuno, líder no segmento premium de artigos para corridas e caminhadas, investe alto em tecnologias de amortecimento para seus tênis. Mas é o acessório que chama a atenção este ano. O destaque tecnológico da empresa é uma jaqueta para caminhadas e corridas nos dias frios com um tocador de MP3 de marca própria, com 1 Gigabyte de memória. O aparelho vem num bolso no braço e se comunica por canais internos com uma bateria solar presa num bolso transparente nas costas da jaqueta. ?Ela recarrega o aparelho apenas com um pouco de luz solar?, diz o gerente de marketing da Mizuno, Luis Artur Gouvêa. A jaqueta deve custar em torno de R$ 500.