Coveiro é baleado e PM liberta refém em Angra dos Reis Terminou na madrugada de hoje o drama de uma adolescente feita refém durante oito horas pelo vizinho, o coveiro Jair Fernandes da Conceição dos Santos, no interior de uma das casas no bairro do Perequê, em Angra dos Reis, litoral sul fluminense. Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) arrombaram a porta e balearam o suspeito, que teria reagido. A jovem, de 16 anos, saiu ilesa.