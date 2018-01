Cozinha do futuro e calculadora do passado na Eletrolar 2009

O Blog do Link esteve na quarta edição da feira Eletrolar Show 2009 e mostrou, de lá, lançamentos que devem chegar às lojas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos nos próximos meses. Claro que não deixou passar também as bizarrices. Acompanhe os posts do blog sobre o evento: • Mamma eletronica - Macarrão caseiro para preguiçosos • O liquidificador do apocalipse - Pica, mói, cozinha, faz tudo na cozinha menos aquilo • Em tempos de gripe suína - O porco desalmado com olhos sonoros • Vivendo no limite - Bolsa plástica que deixa câmera à prova d'água • Choque de realidade - Sim, as pessoas ainda usam calculadoras de mão • Pimp my ride brasileiro - Tunada é pouco para essa picape ultraequipada E outros textos sobre a feira que ainda podem ir ao ar durante esta semana. A Eletrolar Show vai até sexta-feira, dia 19, das 13h às 21h, no Transamerica Expo Center (Rua doutor Mário Villas Boas Rodrigues, 387). A feira é voltada para profisisonais da indústria e do varejo.