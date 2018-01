Cozinha turca moderna no Hyatt Quem quiser conhecer as especialidades da culinária turca contemporânea tem boa chance neste fim de semana. O renomado chef turco Zeki Kalayaci, do Hyatt de Istambul, que percorre o mundo divulgando pratos de seu pais, assume a cozinha do restaurante Grand Caffé, do Grand Hyatt São Paulo, para preparar os jantares de sexta e sábado (R$ 110) e o brunch de domingo (R$ 95). Informações e reservas pelo tel. (11) 2838-3203.