Cozinhe de mentira no Facebook

Há cinco meses, 11 milhões de usuários do Facebook estão realizando o sonho de comandar seu próprio restaurante – pelo menos, dentro da rede. No Restaurant City, um dos jogos mais populares do site, você cozinha, contrata, cria receitas, faz compras, redecora, ganha prêmios, fama e dinheiro. E pode até passar no restaurante ao lado para ver o que o concorrente está fazendo. Na última semana, o jogo teve quase 700 mil acessos (6º lugar em visitações), e os números inflam feito suflê. Até 14 de setembro, os restaurateurs de mentirinha participam de uma competição. Ganha quem criar os melhores pratos. Como quase tudo na vida, a versão virtual dá muito menos trabalho, o que não deixa de ser divertido. SUCESSO - No Restaurant City você cria até o uniforme dos garçons O CRIADOR Sebastien de Halleux, que conversou com o Paladar, é um dos criadores do jogo e trabalha para a Playfish, empresa que desenvolve jogos sociais - desses em que você interage e pode brincar por meses se quiser, passando de fase em fase - para sites de relacionamento como Facebook e Twitter. Restaurant City foi criado especialmente para o Facebook. Sebastien acredita que o fenômeno tem a ver com o fato de comida ser assunto para qualquer pessoa no planeta. "Em alguma fase da vida, todo mundo vai querer ter um restaurante." Por que um jogo sobre comida de restaurante? Comida é um tema universal. Queríamos criar algo único, que ninguém tenha visto antes, que tivesse diversão e interação online entre amigos. Até porque cozinhar é tão divertido, apesar de a gente ter de lavar a louça depois, que não é lá tão engraçado. O que é possível fazer no jogo? Primeiro, cada um pode ter seu próprio restaurante. Eles podem criar tudo, do nome à decoração, no limite da imaginação. Ainda quisemos jogar um pouco de pimenta nessa história e criar rivalidade. Que tal uma rua repleta de restaurantes todos atrás de clientela? E por que não dar uma olhada nas redondezas, e ver como outros participantes estão se saindo? É uma bela maneira de se expressar - você pode até escolher o tipo de música que toca no restaurante. Isso explica porque já temos uma comunidade tão grande participando. Todos os dias, mais de 3 milhões de usuários entram no Facebook para jogar.