Cozinheira de madame: Almira dos Reis

A mineira Almira dos Reis Gonçalves tem uma paixão declarada pela cozinha. Coleciona revistas, lê receitas como quem lê romances, sabe os nomes dos chefs, acompanha suas carreiras. É capaz de passar horas testando produtos. No forno e fogão, prepara de tudo. Pães, doces, risotos, assados, massas, tortas. Ela mora em Guaxupé, no sul de Minas, onde trabalha como banqueteira, fazendo festas e jantares. Volta e meia passa temporadas em São Paulo atendendo a algum pedido. Entre suas especialidades está o cordeiro ensopado, receita que tem uma história curiosa. Há uns anos, dona Almira estava com "uma madame" na Casa Santa Luzia comprando ingredientes para um cordeiro assado. A patroa encontrou um amigo, gourmet muito exigente, e contou o menu do jantar. Ele duvidou: "Não deixa a cozinheira fazer o cordeiro assado, ela não vai acertar o ponto." Dona Almira ouviu. Colocando à prova sua tenacidade de budista praticante, combinou vinho, ervas, temperos e preparou o cordeiro na panela. "Fiz o cordeiro ensopado, foi um sucesso. Agora é como todo mundo quer." Veja também: Receita de cordeiro ensopado com polenta cremosa e lentilhas verdes