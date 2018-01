Cozinheira de madame: Denise da Silva Moraes

Qualquer pessoa pode desenvolver habilidades na cozinha, mas o ‘dom’, aquela mão boa para a coisa, é mesmo inato. E a cozinheira Denise da Silva Moraes faz parte desse time privilegiado. Aos 42 anos, conta que começou a cozinhar aos 16, e não parou de colecionar receitas. Mas também aprendeu a criar as próprias. Seus bolos, doces e salgadinhos sempre renderam muitos elogios. Foi por isso que, depois de 20 anos trabalhando em casas de família, Denise passou a vender seus quitutes por encomenda. Porém não abandonou a casa da designer de interiores Claudia Semerdjian Desgualdo, onde foi a cozinheira oficial por 12 anos e até hoje é convocada para preparar suas especialidades. "A Denise faz pratos ótimos, como o estrogonofe light de frango, que leva iogurte, e o lagarto com quiche de queijo branco servido com vagens na manteiga", disse Claudia. Mas são os bolos que "enlouquecem" a família. "Cada um dos três filhos da Claudia tem o seu preferido. A Fernanda adora o de coco e para o Gustavo tem de ser de chocolate. Já no aniversário da Paula não pode faltar o bolo musse", contou Denise, enquanto oferecia um pedaço generoso à equipe do Paladar. Humm... Fofo, úmido e doce na medida. "Não pode colocar a gelatina quente, senão desanda", avisou a cozinheira. Veja também: Receita de bolo mousse