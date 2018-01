Cozinheira de madame: Edna Fusilero

Edna Fusilero, cozinheira da consulesa da Itália, Cristina Marsilli, acompanha a família em suas andanças há 17 anos. Já usou seu rolo de macarrão na Itália, na Bélgica, na Rússia. É ela quem acomoda os móveis quando eles chegam aos novos endereços, é ela quem dispõe os utensílios na cozinha. Imaginou uma mamma corpulenta com bochechas rosadas e farinha no avental quadriculado? Errou, pois Edna usa dólmã, é jovem, esguia e de italiana só tem a gulodice. Ela é filipina. "O Brasil é um paraíso. Adoro pão de queijo, brigadeiro e faço feijoada com farofa", dispara. Os Marsillis moram em São Paulo há três anos e promovem jantares cerca de três vezes por semana. "Geralmente sirvo massas. Temos que mostrar nossa comida italiana, né?", diz Edna, que às vezes vai à Liberdade comprar rolinho primavera para matar a saudade das Filipinas. Veja também: Receita de macarrão com alcachofra Para representar os pratos que costuma servir aos Marsillis, escolheu o macarrão com alcachofras. Estava al dente e as alcachofras, frescas e macias. "É importante para quem vive mudando de país ter uma pessoa fixa, que saiba o que as crianças gostam de comer", explica Cristina, italianizando ainda mais a conversa com sucessivos ecos. Vera, filha da consulesa, que estava ali à espreita, veio contar como é o nhoque que a Edna faz, tão bom que dispensa até molho.