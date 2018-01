Cozinheira de madame: Miriam Carvalho Conceição da Silva

Na casa da empresária Olga Amato a porta de entrada é a cozinha. Todo mundo que chega faz questão de abraçar a cozinheira baiana Miriam Carvalho Conceição da Silva. Alegre e falante, ela sabe como conquistar com seus quitutes e carisma. Nascida em Irará, "terra de Tom Zé", no interior da Bahia, Miriam chegou à casa de Olga há 14 anos para cobrir as férias da irmã e não saiu mais. "Fui intimada a ficar", ela conta. Dedicada, Miriam fez vários cursos de culinária e hoje passeia com desenvoltura pelas cozinhas mineira, francesa, italiana, árabe. "Conheço um pouco de cada e sempre aprendo novas receitas", afirma ela, que tem entre suas especialidades pudim de alcachofra, coq au vin e salmão marinado. "A família adora. Já perdi a conta de quantas vezes preparei esse salmão", diz Miriam, apontando para o prato com fatias finas do peixe já marinado. Veja também: Receita de salmão marinado Receita de bolo de tapioca com coco Na janela da despensa a baiana cultiva temperos. "Adoro tudo fresquinho. Mas sempre que vou à feira não deixo de comprar duas coisas: coco e pimenta", conta Miriam, que recentemente fez um banquete para os amigos da família com vatapá, bobó de camarão, caruru, cuscuz, cocada preta e bolo de tapioca – este, provado e aprovado pela equipe do Paladar.