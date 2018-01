Cozinheira de madame: pescada ao molho de uvas verdes

Maria do Alívio Silva Lima é craque em fazer peixe, que a família de Kátia Matias, para quem cozinha há mais de três anos, adora. E pelo menos uma de suas receitas, a pescada ao molho de uva verde, já fez fama: foi sugerida para publicação nesta coluna por outra cozinheira, Jaira Fernandes. Vizinhas de apartamento e trabalhando para patroas que são muito amigas, as duas cozinheiras vivem trocando figurinhas culinárias. Veja também: Receita de pescada ao molho de uvas verdes Cuidadosa, Maria passa sua receita e revela todos os segredos que vão fazer o prato ficar mais gostoso. "Antes de juntar o peixe ao molho, deixe-o na panela com alho por alguns segundos. É um truque que dá um gosto especial", ensina. "Depois que peixe e molho se misturam, a gente tem de balançar delicadamente a panela com as mãos, pois se você usar garfo ou colher, vai acabar desmanchando as uvas", diz. "Outro segredo: é importante só adicionar o creme de leite no final do preparo, para não talhar." E ainda tem mais: "Nessa receita, prefiro usar a manteiga com sal." Baiana de Jequié, ela já apresentou os quitutes típicos de sua região ao cardápio da família Matias, que, apesar de ser "light", come com gosto acarajé e vatapá. Quando não está cozinhando para Kátia, Maria trabalha em outras residências para engordar o orçamento e poder finalizar a construção de sua casa .