CPI da Corrupção começa amanhã no RS

Também deve esclarecer se a governadora Yeda Crusius (PSDB) sabia e encobriu alguma irregularidade e se usou dinheiro de caixa dois da campanha de 2006 para quitar parte de uma casa que adquiriu em dezembro daquele ano. Desde que o assunto surgiu, durante a CPI do Detran, no primeiro semestre do ano passado, a tucana nega ter praticado irregularidades e atribui as acusações ao "golpismo" da oposição, a quem acusa de tentar antecipar a campanha eleitoral de 2010.

Os primeiros requerimentos pedem que sejam chamados a prestar esclarecimentos à CPI o marido da governadora, Carlos Crusius, o ex-secretário-geral de governo Delson Martini, a assessora especial de Yeda, Walna Vilarins Meneses, o chefe de gabinete Ricardo Lied, o ex-proprietário da casa dos Crusius, Eduardo Laranja da Fonseca e o corretor Marcelo Albert, que intermediou a transferência do imóvel. Como a possibilidade de entendimento é pequena, é provável que a primeira sessão se limite a aprovar a convocação dos ex-presidentes do Detran Carlos Ubiratan dos Santos, Flávio Vaz Netto, Estela Máris Simon e Sérgio Buchmann, com a qual as duas bancadas dão indicativos de concordar.