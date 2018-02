CPI da Sabesp vai intimar superintendente do DAEE A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de São Paulo que investiga o contrato entre a prefeitura paulistana e a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp) vai intimar o superintendente do Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE), Alceu Segamarchi.