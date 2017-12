CPIs da Petrobras são prorrogadas até fim do ano

Segundo a Agência Senado, foram protocolados nesta sexta-feira pedidos de prorrogação da CPI no Senado e da CPI mista, o que fará com que as duas comissões trabalhem até as vésperas do Natal.

A comissão no Senado, que terminaria no próximo dia 9, irá agora até 22 de dezembro, enquanto que a comissão mista, que terminaria no dia 23 deste mês, encerrará em 23 de dezembro.

A Petrobras tem sido alvo de denúncias de desvio de recursos para partidos políticos da base aliada da presidente Dilma Rousseff, entre eles o PT, além de sobrepreço na compra e construção de refinarias.

As denúncias de desvio de recursos de obras da estatal para partidos da base foram feitas pelo ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa e pelo doleiro Alberto Youssef, que estão em um processo de delação premiada depois de terem sido presos pela Polícia Federal na Operação Lava-Jato, que desmontou um esquema de lavagem de dinheiro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Partidos de oposição já vêm se articulando para criar uma nova CPI para investigar as denúncias de irregularidade na estatal no início da próxima legislatura, que começa no próximo ano.

(Por Eduardo Simões)