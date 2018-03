CPTM: edital do trem SP-Cumbica deve sair este mês O edital do projeto do trem que ligará o centro de São Paulo ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, deverá ser publicado até o fim do mês, informou o diretor de planejamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Alberto Epifani. "O edital está pronto, vamos soltá-lo no mais tardar até o fim do mês", disse, durante a apresentação da Pesquisa Origem e Destino, divulgada hoje pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos na capital paulista.