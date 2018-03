CPTM suspenderá circulação de trens em 2 estações A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) suspenderá a circulação de trens entre as Estações Itaim Paulista e Engenheiro Manoel Feio, da Linha F (Brás-Calmon Viana), nos três primeiros fins de semana de março, em São Paulo. As composições não percorrerão o trecho entre meia-noite de sexta-feira e 3 horas de segunda-feira. A interrupção será necessária para a construção do mezanino da futura Estação Jardim Romano, na mesma linha, na zona leste da capital paulista. No período, o trajeto de 3,9 quilômetros será feito por ônibus da operação do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese). Para os sábados, a frota prevista é de 15 veículos e nos domingos, de 10. O resto do percurso da linha, do Brás ao Itaim e entre as Estações Manoel Feio e Calmon, não será afetado e o tempo médio de espera por um trem nas paradas deve ser de 12 minutos aos sábados e 15 minutos aos domingos. Como é proibido entrar com bicicletas nos coletivos, o ciclista que usar o sistema receberá uma senha, válida apenas para o dia em que foi expedida, que permitirá prosseguir a viagem nas estações seguintes. Segundo a companhia, as obras fazem parte do processo de modernização da Linha F, que prevê o investimento de R$ 1,4 bilhão até 2010. Atualmente, além da Jardim Romano, são construídas mais duas estações. Estima-se que as três sejam inauguradas até julho.