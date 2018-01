Crackers roubam 45 milhões de números de cartões de crédito A rede de varejo norte-americana TJX disse que informações de pelo menos 45,6 milhões de cartões de crédito e débito foram roubadas por crackers que invadiram seu sistema de computadores. A empresa revelou os números em documentos enviados a autoridades no final da quarta-feira, mais de dois meses depois de ter descoberto a invasão de seus computadores. Dados de cerca de 75% dos cartões estavam expirados ou escondidos, o que significa que os números dos cartões não podem ser lidos, informou a companhia. A empresa afirmou que acredita que seu sistema tenha sido acessado por um usuário não autorizado em julho de 2005 e em outras datas do mesmo ano. Acessos indevidos também ocorreram de meados de maio de 2006 a meados de janeiro deste ano. A companhia informou que nenhum dado de cliente foi roubado depois de 18 de dezembro do ano passado. A rede também informou que informações pessoais, incluindo nomes, endereços e números de identidade, de 451 mil pessoas que devolveram mercadorias sem recibo também foram roubados.