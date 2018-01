Creative lança caixas acústicas para tocadres MP3 A fabricante Creative começou a distribuir no Brasil o TravelDock 900, sistema de caixas acústicas e base de expansão para tocadores de MP3 que usam memória Flash. O equipamento traz uma entrada USB onde pode ser colocado o tocador. O TravelDock vem ainda com um estojo, facilitando seu transporte. O aparelho usa quatro pilhas AAA (palito) incluídas e que, segundo a fabricante, proporciona 30 horas de autonomia na hora de reproduzir música. No mercado brasileiro, o produto tem preço sugerido de R$ 449,00.