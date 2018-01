Creative lança sistema de caixas 7.1 para PCs A Creative Technology lançou no Brasil o sistema de caixas acústicas Creative Inspire P7800 para PCs. O sistema permite veicular som em 7.1 canais (sete canais independentes de áudio, mais um subwoofer). Com isso, pode trazer uma sensação mais envolvente em jogos e filmes. O conjunto de caixas traz um switch de mixagem CMSS Creative Multi-Speaker Surround), usado para converter música e trilhas sonoras em áudio 5.1 ou 6.1 para a configuração em sete canais. O produto tem preço sugerido de R$ 549,00 no mercado brasileiro.