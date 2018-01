Creative lança tocador que reproduz música e vídeos Um centro de entretenimento que cabe no bolso e armazena até 15.000 músicas, dezenas de milhares de fotos ou até 120 Horas de Vídeo. A Creative Technology está trazendo para o Brasil o Zen Vision, tocador digital portátil que traz um HD com 30 GB de capacidade e que reproduzirá músicas, fotos e vídeos. O portátil conta com uma tela colorida de 3,7 polegadas que apresenta uma resolução de 640x480 pixels. O HD de 30 GB pode guardar até 15 mil músicas ou até 120 horas de vídeo. Segundo a Creative, o aparelho suporta os formatos MPEG-2, MPEG-4, Xvid e WMV. Traz ainda sintonizador e gravador que registra a programação de rádios FM e uma entrada para cartões do tipo CompactFlash, permitindo expandir sua capacidade de armazenamento. Um recurso adicional é a possibilidade de sincronizar compromissos, listas de tarefas e contatos com o Microsoft Outlook. O Zen Vision mede 12,5 x 7 x 2 cm e deve ser vendido no país por R$ 2.499,00.