Creative lança Webcam Live que opera em redes sem fio Excluindo o caso de um laptop, que pode ser levado para qualquer lugar, usar uma webcam sempre foi algo restrito ao lugar onde o micro está. Então não é possível usar esse tipo de câmera para vigiar o bebê na sala ao lado ou saber como andam as coisas em outros locais da sua casa. Não era. A Creative acaba de lançar no Brasil um produto interessante: a WebCam Live! Wireless, que pode ficar ativa em qualquer lugar dentro do alcance de uma rede sem fio. A idéia é simplificar o uso de uma câmera que possa operar em qualquer lugar onde exista uma rede Wi-Fi ativa. Segundo a fabricante, os produto foi desenhado de forma a facilitar as configurações de forma automática, de forma que os usuários possam criar seu próprio endereço seguro na Web, dedicado exclusivamente a mostrar as imagens geradas pela webcam. Configurações adicionais permitem que os usuários, remotamente, ativem ou desativem a detecção de movimento e especifiquem o número de imagens anexadas a um e-mail, o número de e-mails enviados em um dia e o intervalo entre alertas de e-mail. A câmera é compatível com redes 802.11g e ela pode captar vídeos com resolução de até 640x480 pixels. A nova WebCam Live! Wireless custará R$799,00 no mercado brasileiro.