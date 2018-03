Cremerj denuncia secretário de Saúde por omissão O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) apresentou denúncia à Delegacia do Consumidor contra o secretário municipal de Saúde da capital, Hans Dohmann, que é acusado de omissão em relação a irregularidades constatadas no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, zona norte. Procurado pela reportagem, Dohmann informou por meio de sua assessoria que não havia sido notificado da denúncia e que não comentaria a acusação.