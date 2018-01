Cresce 21% o número de máquinas zumbis na Web A empresa de segurança CipherTrust divulgou uma pesquisa que indica um aumento de 21% na incidência de computadores escravos, os chamados micros zumbis em todo o mundo durante o mês de junho. Estas máquinas são cooptadas por hackers, que assumem o controle remoto de grandes quantidades de Pcs (sem que os usuários tenham conhecimento disso) para realizar ataques a sites na Web. Segundo a CipherTrust, isto eleva o número de novos zumbis a cada dia para cerca de 300 mil. A mesma pesquisa mostra crescimento de 20% no tráfego de e-mail não desejado com relação ao mês passado. A pesquisa concluiu que 64% dos servidores de spam - usados para enviar spams e deflagrar ataques phishing por intermédio de PCs zumbis - encontram-se em Taiwan, 23% nos Estados Unidos e 3% na China. A CipherTrust consegue determinar a origem dos servidores de spam usando uma combinação do seu mecanismo TrustedSource e uma rede de falsos zumbis distribuída mundialmente. A empresa usa essa rede de falsas máquinas zumbis para coletar inteligência sobre as operações de envio de spam. Embora essas máquinas não transmitam spams ou ataques phishing para os usuários finais, elas coletam mensagens de mecanismos de envio de spam que tentam usá-las, informações que depois são analisadas, dando inclusive a localização física dos mecanismos de envio.